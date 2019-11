Acontece Snowland promove ação no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência em Parques Temáticos e Atrações Turísticas

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Nesta programação especial, os convidados cadeirantes terão a oportunidade de participar de um show de patinação artística no gelo Foto: Divulgação/Snowland (Crédito: Divulgação Snowland). Foto: Divulgação/Snowland

Na próxima terça-feira (03) o Snowland, em Gramado, recebe grupo formado por 50 pessoas com necessidades especiais, entre deficientes visuais, paraplégicos e autistas. Nesta programação especial, os convidados cadeirantes terão a oportunidade de participar de um show de patinação artística no gelo.

A ação, que tem promoção da Associação dos Parques de Diversão do Brasil – ADIBRA e do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas – Sindepat tem como finalidade promover um dia de experiências no Parque, na data em que se comemora o “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”.

De acordo com o diretor executivo da atração, Paulo Mentone, a ideia é que, no final do passeio, se obtenha um feedback real sobre o Parque, com informações do grupo sobre no que se pode melhorar para atender com excelência o deficiente. “Queremos ser um Parque inclusivo, que proporciona entretenimento em ambiente nevado, através de experiências únicas e inesquecíveis, para todas as pessoas que nos visitem. Isso é fundamental para o Snowland”, finaliza.

