Na maioria das regiões do estado, a quinta-feira (19) deve ser de tempo ensolarado e céu limpo. Já a região da metade Norte, deve apresentar períodos de instabilidade com chuvas fortes no período da tarde e noite.

O clima permanecerá ameno durante o dia. Em Porto Alegre a temperatura mínima é de 11ºC, já a máxima deve chegar aos 27°C.

