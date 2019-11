Startup chega para revolucionar o segmento de idiomas na Grande Porto Alegre

A franquia brasileira Beetools, uma startup de idiomas, que abre suas portas na próxima terça-feira (19), em Novo Hamburgo, chega ao mercado para revolucionar o segmento. Já com 23 unidades espalhadas pelo país, esta será a segunda em solo gaúcho. A primeira foi inaugurada em Caxias do Sul, em junho último, e outras 7 deverão entrar em operação até o início de janeiro do próximo ano.

O diferencial da Beetools está no formato e metodologia adotada. Seu franqueado, Rafael Henrique da Silva, que gerencia a empresa ao lado da sócia Daniela Paula Gräwer, está entusiasmado e explica que a escola “oferece uma aula invertida”, ou seja, foge do convencional. “É uma escola

por assinatura, não existe contrato com multa de rescisão nem matrícula”.

A Beetools conta com diferentes planos de adesão. Um deles, no valor de 249 reais/mês, comporta um total de oito aulas de uma hora cada, todas no formato de mini-intercâmbio. Através de realidade virtual, a escola transporta o aluno para novas vivências, em diferentes locais, para que entenda e viva o idioma na sua essência. “O aluno faz sua agenda de acordo com suas disponibilidades, com até 2 horas de antecedência”. Além disso, a Beetools se propõe a premiar os alunos por suas conquistas, “valorizando o aprendizado através do que denomina de Beetcoins, trocando moedas por

prêmios”.

Rafael aponta que o professor recebe um diagnóstico do desempenho do aluno em cada etapa do curso, “a fim de focar na solução, com metodologia apropriada para quebra de barreiras durante o aprendizado aula a aula”. Um segundo plano, o Orange, permite ao aluno participar de aulas ilimitadas, podendo ser inclusive todos os dias, a valores que chegam na casa dos 350 reais /mês. Antes da adesão de cada plano, o interessado passa por avaliação, para adequação de seu nível de conhecimento do idioma ao conteúdo proposto. Como novidade, Rafael Henrique da Silva diz que aulas para o segmento infanto-juvenil, entre 9 e 13 anos, já estão em pauta com o plano Beeteens.

A Beetools foi a única startup brasileira a representar o País em um grande evento de aceleração, realizado recentemente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, destacada pelo seu conteúdo e proposta. Pelo diferencial que a startup oferece e sua aceitação nos mercados onde já se faz presente, os projetos da franquia não param por aí. Rafael aponta que um dos objetivos é chegar à Região Metropolitana em breve.(Clarisse Ledur)