STF sinaliza para liberação de Lula, José Dirceu, Cabral e outros 4,9 mil criminosos

Com a definição do voto da ministra Rosa Weber, o STF praticamente antecipa a posição em favor da liberação de Lula, José Dirceu, Sérgio Cabral, e outros 4,9 mil criminosos presos em penitenciárias de todo o país, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Embora ontem, o terceiro dia de julgamento tenha encerrado com placar de 4 a 3 a favor, a tendência é que mais dois ministros votem contra e provoquem empate, a ser resolvido pelo presidente do STF, Dias Toffoli, ex-advogado do Partido dos Trabalhadores. Será a mais retumbante vitória do crime organizado no Brasil, e provavelmente no mundo.

MDB quer neutralizar perdas na Câmara

A possibilidade de perder os vereadores Valter Nagelstein, Pablo Mendes Ribeiro e comandante Nádia na Câmara de Porto Alegre fez o MDB movimentar-se para buscar vereadores de outros partidos, na janela de abril. A estratégia é trazer para o partido, já de olho na eleição de 2020, os vereadores João Bosco (PDT), Wambert Di Lorenzo (PROS) e Hamilton Sossmeier (PSC).

O destino dos emedebistas

Valter Nagelstein poderá ingressar no PSD para concorrer à prefeitura. Comandante Nádia poderá ir para o Republicanos (ex-PRB) e Pablo Mendes Ribeiro para o Democratas.

Sem recursos do pedágio, EGR suspende obras

Desde 4 de setembro sem receitas, por conta da suspensão da cobrança de pedágio em Encantado, por decisão judicial, a Empresa Gaúcha de Rodovias suspendeu os reparos nas rodovias ERS-130 e ERS-129. Até agora, a empresa apurou cerca de R$ 3 milhões negativos na relação entre recursos aplicados e disponíveis em caixa.

MP e Defensoria reduzem calote no IPE Saúde

O Ministério Publico e a Defensoria Publica do Rio Grande do Sul farão o aporte de R$ 2 milhões para o caixa do IPE-Saúde. Mas não se trata de nenhuma generosidade. O repasse é por conta de uma parte do calote. Além destes, os poderes Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e o próprio executivo também têm contas patronais no espeto do IPE Saúde desde 2018.