Notas Brasil STJ revoga ordem de prisão para ex-presidente do Paraguai

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o pedido de extradição do ex-presidente do Paraguai Horácio Cartes. Ele teve a prisão preventiva pedida na Operação Patrón, um desdobramento da Operação Lava Jato. A decisão é do ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz. Na prática, ele concedeu um habeas corpus a Cartes, que não chegou a ser preso por estar no Paraguai.

