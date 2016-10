Suaposta apresenta o 108º Grande Prêmio Bento Gonçalves

O Suaposta, plataforma online de apostas, apresenta a maior prova de corrida brasileira para cavalos Puro-Sangue Inglês em pista de areia: o 108º Grande Prêmio Bento Gonçalves, organizado pelo Jockey Club do Rio Grande do Sul. O programa, com um total de quatro grandes provas: GP Luiz Fernando Cirne Lima Balizas, GP Presidente da República, GP ABCPCC e GP Bento Gonçalves, acontecerá neste sábado, 15 de outubro, das 14h às 20h, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Ao todo, serão 46 participantes do Brasil e Uruguai, com destaque para os cavalos Ovunque, campeão do GP Protetora do Turfe; Departure Time, vencedor do GP Professor Nova Monteiro; e First Amour, atual campeão do GP Paraná.

Além da tradicional programação, que ocorre no Salão Amarelo do hipódromo para sócios e convidados, o Suaposta organizou uma série de atividades aberta ao público em geral com foodtrucks, a banda New Age Travellers, pôneis e playground para as crianças, e um evento com as principais cervejarias artesanais do Rio Grande do Sul. E ainda brindes e roleta premiada do Suaposta. A entrada é gratuita, com estacionamento pago no local.dg

Segundo André Gelfi, CEO da Codere e do Suaposta, “este evento é icônico, maior corrida em areia do Brasil, nos dá a oportunidade de mostrar a experiência da competição da adrenalina da escolha para quem ainda não conhece o Turfe”.

