Super Meeting da Mostra Elite Design 2019 reúne profissionais e patrocinadores em Porto Alegre

Foi realizado na última semana, em Porto Alegre, o Super Meeting Mostra Elite Design 2019. O encontro no Hotel Swan Tower reuniu patrocinadores, fornecedores oficiais, apoiadores, curadoria e profissionais da mostra de arquitetura, onde foi dado o start às atividades gerais como calendário de obras e início da execução dos projetos.

O evento contou com a presença do músico Neto Fagundes, que acompanhado da esposa, Cristina Cardoso, comemorou o espaço que será assinado pelo arquiteto Claudio Gioda na Mostra Elite Design, numa homenagem ao tradicionalismo, as raízes do RS e à família Fagundes.

Na ocasião, Tales Beier e Luiz Fernando Rhoden, da Recyklare, também deram um briefing sobre o trabalho que a dupla vai executar à frente da curadoria da mostra, em 2019. Os diretores Flávia Sffair e Paulo Pedroso apresentaram os projetos de eventos integrados a mostra, além de revelar os nomes dos embaixadores edição 2019, com a digital influencer Natana de Leon e o arquiteto Henrique Steyer. Natana fez um vídeo saudação de boas-vindas à terceira edição.

A equipe do evento apresentou os pilares estratégicos da comunicação que vão nortear a mostra com as palavras – Real, Simbólico e Imaginário. Na ocasião, a direção presenteou os profissionais com capacetes personalizados, trazendo seus nomes impressos.

A Mostra Elite Design chega a sua terceira edição, na capital dos gaúchos, tendo novamente como palco, as margens do rio e o pôr do sol, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (Rua João Moreira Maciel, 470). Evento acontecerá entre os dias 27 de setembro a 24 de novembro de 2019.

Deixe seu comentário: