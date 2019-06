Surge o primeiro smartphone com a câmera frontal sob a tela

A indiana Oppo mostrou na MWC Shanghai 2019 a tecnologia “Under-Screen Camera” (USC), que permite implantar a câmera frontal sob a tela. O smartphone, ainda um protótipo, equipado com essa tecnologia, deixa de lado notch e o furo na tela, solução adotada por outras companhias.

A câmera responsável pelas selfies está posicionada sob a tela, e mesmo nessa manobra ousada de engenharia, que pode pavimentar o caminho para smartphones com design ainda mais refinados, o módulo é capaz de capturar a luz no sensor interno, atuando como um sensor convencional.

O aparelho utiliza usa um material transparente , que trabalha com uma estrutura de pixels redesenhada para que a luz alcance a câmera. A Oppo também diz que o sensor é maior que câmeras convencionais, assim como a abertura. Evidentemente que a IA não ficou de fora. A Oppo destaca que algoritmos otimizados e aprendizado de inteligência artificial melhoram o desempenho da câmera.

A Oppo começou a estudar essa tecnologia em 2017, e embarcou oficialmente em um protótipo em maio de 2018. A companhia destaca que ainda há um caminho a se percorrer até que um produto finalizado com a “Under-Screen Camera” (USC) chegue ao mercado.

A qualidade final da imagem de uma foto retirada com uma câmera como esta ainda precisam ser aprimorados. A Oppo revela que a qualidade das fotos tiradas com uma câmera selfie escondida sob a tela será inferior do que a câmera com um posicionamento mais habitual. Há muitos efeitos que afetam a qualidade da imagem, como a tela sendo borrada e as cores com deficiência na precisão. A OPPO está pesquisando mais algoritmos para manipular e aumentar a qualidade da imagem.

Fotografia analógica

Amantes da fotografia analógica serão agraciados, em breve, com uma novidade da Fujifilm. A clássica empresa do ramo fotográfico está retomando a produção de filmes monocromáticos, após uma pausa de um ano, para atender aos pedidos dos millennials e da geração Z.

A linha Acros está voltando com o filme Neopan 100 Acros II, que estará disponível nos formatos 35mm e 120mm em ISO 100. O novo filme ainda vai contar com a tecnologia Super Fine-Σ, que aplica na foto uma gradação tridimensional, mais nitidez e aspecto granulado.

Passamos por uma era em que o digital começou a tomar conta do mercado para chegar, anos depois, em uma fase de nostalgia em que os dispositivos analógicos voltam a ser usados como saudosismo. Um bom exemplo é são os vinis e os toca-discos, que foram reformulados sem perder o aspecto “vintage”, chamando a atenção de quem não viveu aquela época.

Inicialmente, o Neopan 100 será lançado no Japão para avaliar a demanda do mercado para, assim, a Fujifilm começar a distribui-lo em outras regiões.

Deixe seu comentário: