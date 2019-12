Acontece TcheÔnibus facilita a compra de passagens de ida e volta para cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

A compra da passagem pelo portal pode ser feita em múltiplas datas e paga com cartão de crédito em até 3 vezes sem juros, ou até 12 parcelas, cartão de débito ou transferência bancária. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

As idas e vindas de mais de 30 milhões de viagens de ônibus por ano no Rio Grande do Sul contam com um novo aliado tecnológico que chega para facilitar a vida dos usuários. Está sendo lançado o portal TcheÔnibus (https://tcheonibus.com.br/), o primeiro do estado a oferecer a venda de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais na modalidade ida e volta sem a necessidade de deslocamento até as estações rodoviárias e de forma antecipada. O empreendimento é o novo negócio dos mesmos controladores do portal DeÔnibus, responsável pela venda de três milhões de passagens para 4,6 mil destinos diferentes em 26 estados brasileiros.

Conforme Ricardo Levy, um dos sócios da empresa e diretor de Novos Negócios, essa é uma nova facilidade que chega para os viajantes do Rio Grande do Sul. Chegamos para, em parceria com as rodoviárias e principais empresas de ônibus, permitir que a tecnologia facilite a vida do viajante”, comenta Levy. A compra da passagem pelo portal pode ser feita em múltiplas datas e paga com cartão de crédito em até 3 vezes sem juros, ou até 12 parcelas, cartão de débito ou transferência bancária.

O portal Tche Ônibus (https://tcheonibus.com.br/) já inicia suas atividades com a parceria com 53 rodoviárias das mais de 200 existentes hoje e 7 empresas de ônibus, entre as quais as principais empresas como Ouro e Prata, Unesul e Planalto. A projeção é que em até um ano todas as rodoviárias gaúchas sejam integrantes do portal, facilitando o acesso dos usuários à compra de passagens intermunicipais. Dados levantados pela empresa indicam que esse é um mercado em potencial para crescimento, pois atualmente apenas 7% da venda é feita online no Brasil.

“São mais de 27 milhões de viagens no Rio Grande do Sul que a compra ainda é feita no guichê da rodoviária, queremos levar facilidade para esse público pesquisar e encontrar a melhor passagem para o seu destino e já garantir com antecipação sua poltrona no ônibus, principalmente nessa época do ano que o movimento é intenso e mais desgastante para o viajante”, comenta Levy.

