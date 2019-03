“Tenho uma mãe que me aceita, mas não é a realidade de muita gente”, disse o ator Paulo Gustavo sobre ser gay

A afinidade entre Paulo Gustavo e a mãe, Déa Lúcia, fez com que o ator se inspirasse nela para diversos papeis. O filme Minha Mãe é uma Peça, que teve continuação e ganhou série no recentemente, é um exemplo disso. A relação entre eles foi celebrada durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta sexta-feira (29).

Paulo Gustavo disse que aproveitou o sucesso que estava fazendo com crianças, adolescentes, jovens e idosos para anunciar que é homossexual. “Fiz questão que fosse em um momento para inspirar as pessoas. Fiquei pensando que tudo tem dado muito certo na minha carreira, que meu trabalho é para todas as idades e é um espetáculo para a família. Pensei: ‘quero pegar todo mundo agora e dizer que sou gay’. Sou um cara honesto, ético e quis mostrar isso para as pessoas”, relatou.

O ator também revelou como a mãe descobriu a homossexualidade dele. “Mamãe descobriu que eu era gay na cozinha de casa. Ela simplesmente, com a panela na mão, perguntou: ‘Você é gay?’. Eu disse: ‘Sou’. E ela virou as costas e saiu andando. Eu fui atrás dela. E ela só me disse que tinha medo de eu sofrer na rua. E concluiu: ‘Mas aqui em casa eu vou te amar do mesmo jeito’. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me aceita, mas sei que não é a realidade de muita gente”, disse Paulo Gustavo.

O ator é casado há cinco anos com Thales Bretas. Em dezembro de 2017, eles tentaram a fertilização por meio de barriga de aluguel, mas não conseguiram. “Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente”, escreveu o ator no perfil no Instagram na época.

A mulher contratada para ser barriga de aluguel do casal entrou em trabalho de parto mais cedo do que o esperado, e Gael e Flora (nomes escolhidos para os bebês) não sobreviveram, relatou Paulo no Instagram.

Ele ainda afirmou que o casal não desistiu de ter filhos, pois eles ainda são “jovens, saudáveis” e se amam muito. “Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem! Seremos pais, mas um pouco mais pra frente!”

Atualmente, Paulo Gustavo está com a mãe, Déa Lúcia, na peça Filho da Mãe. Em abril, o espetáculo passa por Niterói (RJ), Goiânia, São Paulo e Juiz de Fora (MG).

Mensagens homofóbicas

Também em 2017 Paulo Gustavo divulgou um vídeo em seu Instagram Stories rebatendo ataques homofóbicos que recebeu na internet.

Os comentários surgiram após Paulo publicar imagens ao lado do marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal passava férias nas Ilhas Maldivas e as fotos da viagem se espalharam por sites de entretenimento.

“Essas pessoas deveriam ser presas”, declarou o humorista no vídeo divulgado.

“Para vocês que são preconceituosos e estão me seguindo, eu ainda vou fazer muitas viagens este ano e vou postar muitas fotos com o Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar”, acrescentou.

Paulo Gustavo e Thales Bretas estão juntos desde 2015 e se casaram no mesmo ano.

Bretas também deixou seu recado sobre os comentários: “Estamos recebendo mensagens de vários amigos falando para a gente não se chatear, não se preocupar com essas mensagens preconceituosas, que nosso amor é lindo e serve de exemplo para várias pessoas”.

“Essas pessoas vão ser punidas agora. Ou vão ser punidas pela vida. Porque, se você entrar na casa delas agora, vai ver que elas com certeza não são felizes”, finalizou Paulo.

