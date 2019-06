O chefe da polícia de Toronto, Mark Saunders, informou que quatro pessoas foram baleadas na praça Nathan Philip’s Square, onde havia uma multidão comemorando o título da NBA do Toronto Raptors. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, participava da festa, ao lado do governador, Doug Ford, e do prefeito, John Tory. Houve feridos graves, mas sem risco de vida.