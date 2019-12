Tiroteio deixa 14 mortos perto da fronteira do México com os EUA

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos deixou 14 mortos, entre eles quatro agentes de segurança, na comunidade mexicana de Nueva Unión, que fica a 60 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos.

Segundo as autoridades locais, o confronto ocorreu por volta do meio-dia (no horário local) de sábado (30), quando policiais avistaram vários veículos com homens fortemente armados percorrendo a região e fizeram uma abordagem.

As autoridades do Estado de Coahuila informaram que os dez bandidos mortos teriam envolvimento com o crime organizado.

A sede da prefeitura de Nueva Unión foi atingida por vários disparos e teve vidros quebrados.