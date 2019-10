Título da raça Holandesa em Pelotas fica com exemplar de São Lourenço do Sul

Com a participação de 58 exemplares da raça Holandesa, a pista do Parque Ildefonso Simões Lopes, em Pelotas (RS), recebeu neste sábado, 12 de outubro, o julgamento promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando). O evento fez parte da programação da 93ª Expofeira do município, além de ser a primeira etapa do Circuito Exceleite Pista edição 2019/2020.

O grande campeonato em Pelotas ficou com a vaca Joral 1270 Donzela Bolier Dominic, de propriedade da João Rubem de Barcelos Almeida, de São Lourenço do Sul (RS). Já a reservada grande campeã foi Kemel 908 Taca Snowden, do expositor Rui Lemke, também de São Lourenço do Sul, e a terceira colocada foi Joral 1318 Nefertari Jessi Aftershock, também do expositor João Rubem de Barcelos Almeida, de São Lourenço do Sul.

O julgamento ficou a cargo de Luiz Felipe Grecco Mello. A próxima parada do Circuito Exceleite será nesta semana em Ijuí (RS), durante a FeniLact, onde ocorrerá, além da morfologia, a primeira fase do circuito de produção com o concurso leiteiro. O Exceleite já conta com os patrocínios de Sicredi, Semex e Torri.

Resultado

Grande Campeã

Joral 1270 Donzela Bolier Dominic, criador e expositor João Rubem de Barcelos Almeida, de São Lourenço do Sul (RS)

Reservada Grande Campeã

Kemel 908 Taca Snowden, criador e expositor Rui Lemke, de São Lourenço do Sul (RS)

Terceira Colocada

Joral 1318 Nefertari Jessi Aftershock, criador e expositor João Rubem de Barcelos Almeida, de São Lourenço do Sul (RS)