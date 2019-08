Touro Kazuo é o grande campeão da raça Wagyu

O Touro Kazuo, com aproximadamente 700 kg, é o grande campeão dos machos da raça japonesa Wagyu na Expointer 2019. O resultado foi conhecido nesta -feira (28), na pista central do Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio.

De acordo com a proprietária da cabanha, esse julgamento emocionou todos os concorrentes, que até o final do concurso causou suspense sobre quem seria o ganhador, devido a concorrência de alta qualidade. “O touro adversário era um animal de grande porte e lindo, também. E até o último momento, não sabíamos quem seria o ganhador. Estava muito difícil, mas ficamos felizes com o resultado e agradecidos pelo nosso tratador e gerente, Leonel Bernardes, que fez um grande trabalho”, comenta a criadora Gisele Pereira Guimarães Andras.

O touro Kazuo tem pouco menos de dois anos de idade (23 meses e sete dias) e pesa quase 700 quilos.