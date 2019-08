Transporte de animais: tecnologia contribui para bem-estar animal

O transporte é um dos pontos mais delicados quando o assunto é bem-estar animal. Durante a movimentação da propriedade ao frigorífico, por exemplo, podem ocorrer lesões que, além de estarem na contramão de políticas de bem-estar, também provocam perdas de carcaça e prejuízos ao produtor e indústria. Conforme um estudo realizado pelo Instituto Nacional da Carne do Uruguai apontou que a perda média por animal chega a quase U$ 6,50, devido a contusões, o que representa uma perda anual estimada em mais de U$ 14 milhões no rebanho uruguaio.

Uma empresa uruguaia desenvolveu um sistema de anteparos que protegem o animal dentro do caminhão. O Progat é feito com plástico e borracha reciclados e reduz o número de lesões superficiais, praticamente eliminando as contusões mais profundas. Na novidade está sendo apresentada pela agtech brasileira brStart na Arena de Inovação do Sebrae dentro da Expointer 2019. “Uma das maiores especialistas mundiais em bem-estar animal, Temple Grandin, testou e aprovou o Progat como mecanismo redutor de problemas no gado durante o transporte”, afirma o médico veterinário, diretor técnico da brStart, Leonardo de La Vega.

brStart – Tecnologia que vai onde o agro está

Muitas vezes um produtor ou indústria do agronegócio têm um problema e a solução ainda não existe. A brStart nasceu para fazer o intercâmbio entre tecnologias já existentes em outros países ou mesmo entre profissionais que possam desenvolver soluções personalizadas. “Somos aceleradores de inovações”, explica Gustavo Cynowiec , CEO da brStart.

O setor rural tem peculiaridades que grandes empresas muitas vezes não conseguem atender pontualmente. São desenvolvidas soluções genéricas que não contemplam necessidades específicas e a brStart surgiu justamente para conectar novidades que ainda estão surgindo em universidades, centros de pesquisa, ou mesmo de desenvolvedores que ainda não têm escala.