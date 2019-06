Trégua? Trump é primeiro presidente dos EUA a pisar na Coreia do Norte

Um momento histórico foi registrado neste domingo (30). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em uma Zona Desmilitarizada, localizada entre o país norte-coreano e a Coreia do Sul. Mas, após um aperto de mãos simbólico entre ambos, ocorreu o ápice do compromisso. Ao cruzar a fronteira, Trump tocou os pés na Coreia do Norte, sendo o primeiro presidente norte-americano a pisar no país asiático. “É um grande dia para o mundo”, afirmou o presidente dos EUA.

Reunidos pela terceira vez, a esperança é de que possa haver uma trégua na tensão entre as duas nações. Um dos pontos principais de discussões entre os líderes é a desnuclearização do país de Kim. Em fevereiro, quando estiveram debatendo no Vietnã, não houve resultados.

Porém, uma possibilidade de que a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte fique mais amena foi apontada neste domingo. Os dois chefes de Estado emitiram comentários positivos depois da reunião de 50 minutos que tiveram, salientando que serão realizados outros encontros.

O líder norte-coreano disse que a ocasião significa que as nações querem “colocar um fim ao passado desagradável e tentar criar um novo futuro”. Donald Trump se pronunciou em seu Twitter, classificando a situação como “uma grande honra”.

“Deixando a Coréia do Sul depois de uma reunião maravilhosa com o Presidente Kim Jong un. Estava no solo da Coréia do Norte, uma declaração importante para todos, e uma grande honra!”, escreveu ele.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2019

Deixe seu comentário: