Turbina de um avião da Gol com destino a São Paulo pega fogo durante decolagem no Ceará

A turbina de um avião da Gol com destino a São Paulo pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, na manhã desta segunda-feira (2). O voo tinha 154 passageiros e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. As informações são do portal de notícias G1.

O G1 entrou em contato com a empresa Gol Linhas Aéreas e, através de nota, a companhia informou que o voo G3 1561 apresentou “uma limitação técnica próximo à decolagem”. Por esse motivo, a aeronave teve que retornar para avaliação de manutenção.

Alguns passageiros relataram que, ao entrar no avião, sentiram um cheiro de combustível pela parte traseira da aeronave. Após a decolagem, eles viram um clarão saindo de uma das turbinas.

“A gente levantou voo, teve esse clarão e ele [o avião] desceu imediatamente. Foi coisa de minutos. Todo mundo sentiu um odor de gasolina, a gente embarcou, colocou as malas, e sentei ao lado da turbina que teve um principio de incêndio”, relatou Hércules de Souza Santana, engenheiro de produção que estava no voo.

O Corpo de Bombeiros do Ceará chegou a ser acionado, mas, quando chegou ao local, o fogo já havia sido controlado pelo sistema preventivo da aeronave.

O voo foi cancelado por causa do ocorrido. Durante a manhã, alguns passageiros conseguiram remarcar a passagens. Eles foram para casa e devem seguir viagem só na terça-feira (3).

Porém, até as 11h desta segunda-feira, ainda tinha passageiros no saguão do Aeroporto de Juazeiro do Norte em busca de informações sobre o voo.

Desespero

A servidora pública Ivanilda Arceno ia para um casamento em São Paulo com a filha de 7 anos. Com o incidente, entretanto, ela mudou os planos, e muito abalada, disse que não pretende mais viajar.

“Foi desesperador como mãe passar por uma situação dessa. Estou preocupada porque minha filha está chorando. Eu não vou mais”, afirmou. Esta ia ser a primeira viagem de avião da menina. “Na hora ela gritava”, lembrou a mãe, chorando.

A empresa lamentou os transtornos e afirmou que os clientes receberam a assistência necessária.

Comunicação

Um áudio mostrando a comunicação entre o piloto do voo G3 1561 e a torre de controle, revela o momento em que a aeronave apresentou problema técnico em um dos motores durante o procedimento de decolagem, na manhã desta segunda-feira (2). Uma das turbinas do avião pegou fogo e o voo foi cancelado. Ninguém ficou ferido.

“Aparentemente nós tivermos dois problemas aqui, estouro de pneu com falha no motor direito. A princípio está tudo sob controle. Não sei se teremos condições de taxiar esse avião”, diz o piloto no áudio. A companhia não confirmou problema no pneu.