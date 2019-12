Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Turismo premia iniciativas que contribuíram com desenvolvimento do setor em 2019

7 de dezembro de 2019

Ministro Marcelo Álvaro Antônio abre cerimônia do 2º Prêmio Nacional do Turismo, em Belo Horizonte.

Em cerimônia realizada nesta semana no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), a 2ª edição do Prêmio Nacional do Turismo consagrou 19 iniciativas e/ou profissionais que contribuíram para o desenvolvimento do setor turístico no País. A seleção dos premiados contou com a participação expressiva da população, que atingiu recorde de votação neste ano, com quase 60 mil contribuições; e com a intensa análise da comissão julgadora do Prêmio. O evento foi o ponto alto da Semana Nacional do Turismo, encerrada na última sexta-feira (6), na capital mineira.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, em seu discurso, destacou os avanços que o setor conquistou neste ano de 2019. “O Turismo tem uma participação de protagonista no papel de desenvolvimento ou de recolocar o nosso Brasil nos trilhos. É com muita satisfação que nós podemos dizer neste evento que encerramos o ano de 2019 com resultados extremamente positivos. Sabemos que ainda há muito o que se fazer. O trabalho continua árduo, diário, avançando cada dia mais para que o turismo possa ser melhor estruturado em todo o Brasil”, celebrou.

Em sua segunda edição, o Prêmio Nacional do Turismo tem o objetivo de jogar luz sobre as iniciativas e profissionais que tanto fizeram pelo turismo nacional, para multiplicar esses exemplos país afora. Durante a primeira parte da premiação, foram destacadas 33 iniciativas em 11 categorias diferentes, criadas para retratar a diversidade do setor. Ao todo, 418 candidaturas, de entes públicos, privados e do terceiro setor vindas de todas as partes do Brasil.

Na edição deste ano, o Prêmio inovou com o reconhecimento dos responsáveis por inovações ou atuações no desenvolvimento do ramo. Foram premiados profissionais da Academia, Governo (Dirigentes e Técnicos), Empreendedores de Médio e Grande Porte, Micro e Pequenos Empreendedores, Organizações Não Governamentais, Mídias Sociais e Imprensa. Foram 200 profissionais inscritos, por eles mesmos ou indicados por terceiros, em 8 categorias.

Os vencedores das “Iniciativas de Destaque” foram selecionados após avaliação meritória e eliminatória da comissão julgadora a partir da classificação de três finalistas por categoria da premiação. As iniciativas que avançaram cumpriram critérios como terem sido criadas especificamente para o setor turístico e implementadas há menos de 24 meses. A análise considerou ainda a apresentação de resultados obtidos pela mensuração de impactos diretos ou indiretos. Já os “Profissionais de Destaque no Turismo” foram escolhidos pelos quase 60 mil votantes, recorde de público.

Entre os destaques do RS, a Prefeitura Municipal de Farroupilha ficou em segundo lugar na categoria Sensibilização, qualificação e formalização no turismo com o projeto Farroupilha Colonial -Turismo Rural/Cultural/Gastronômico.

Já o SESC ficou em terceiro lugar na categoria Turismo social, com o projeto Férias Imperdíveis.

Saiba mais sobre os vencedores desta edição neste link.

Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Para discutir as alternativas para o setor, a Rede Pampa promove o Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha. As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Acesse: www.forumturismors.com.br.

Serviço

Fórum: A Força do Turismo na Economia Gaúcha

Dia: 16 de dezembro

Horário: 14h30

Local: auditório do TCE-RS. Rua Sete de Setembro, 388, Centro Histórico – Porto Alegre

Inscrições: gratuitas. Os participantes receberão certificados.

