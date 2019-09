Um turista suíço de 32 anos fez uma viagem inusitada no último fim de semana. O homem, um engenheiro que não foi identificado, usou LSD, caiu em uma lagoa do parque da Disney em Paris e só foi encontrado horas depois – sem roupas e já completamente seco, com arranhões nos braços e nas pernas. Nem o homem nem sua mulher tiveram os nomes divulgados pela mídia francesa.

Deixe seu comentário: