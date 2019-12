Rio Grande do Sul UFRGS divulga médias e abstenção do último dia do Vestibular 2020

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Últimas provas foram realizadas no domingo. Foto: Secom/UFRGS Últimas provas foram realizadas no domingo. (Foto: Secom/UFRGS) Foto: Secom/UFRGS

Foram publicadas nesta segunda-feira (2) à tarde as médias, os histogramas e a abstenção do último dia de provas do Vestibular UFRGS 2020. O índice de abstenção final do concurso ficou em 19,83%, totalizando 21.337 presentes e 5.279 ausentes. A prova de História teve média de 13,1092 e 18 candidatos com 25 acertos. Já a prova de Matemática, que teve média de 10,1166, foi gabaritada por 232 candidatos. Os dados completos sobre dos quatro dias de provas estão disponíveis no site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção).

O listão do CV 2020 será publicado em 16 de dezembro na página do Vestibular. Os candidatos selecionados precisam ficar atentos à primeira fase da matrícula, que corresponde à entrega de documentos. Essa fase ocorre entre os dias 17 e 23 de dezembro, os calouros devem remeter a documentação pelo Portal do Candidato.

