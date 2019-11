Rio Grande do Sul UFRGS divulga o gabarito do segundo dia de provas do vestibular 2020

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

O vestibular prossegue no próximo final de semana

Pode ser acessado no site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) o gabarito preliminar da prova de Língua Portuguesa do vestibular 2020 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), aplicada no domingo (24).

Os candidatos podem interpor recurso às questões da prova até as 12h desta terça-feira (26). Para tanto, é necessário formalizar o recurso à Coperse via processo no Protocolo Geral da UFRGS, conforme instruções do Manual do Candidato.

O vestibular 2020 começou no último sábado (23) e prossegue no próximo final de semana. No sábado (30), serão aplicadas as provas de biologia, química e geografia. No domingo (01), encerrando esta edição do concurso, os candidatos responderão às questões de história e matemática.

Mais de 26 mil candidatos concorrem a 3.980 vagas. As provas estão sendo aplicadas em 46 locais situados em Bento Gonçalves, Porto Alegre e Imbé/Tramandaí.

