Último trimestre do ano deve trazer incremento para o emprego do varejo gaúcho

Tradicionalmente, o último trimestre do ano traz um alento para os indicadores de emprego nos setores do varejo e serviços gaúchos, com a geração das vagas temporárias. Para 2019, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, estima que podem ser criados entre 18 mil e 20 mil novos postos de trabalho nos meses de outubro, novembro e dezembro, tendo em vista datas importantes para o comércio, como Dia das Crianças, o Natal e até mesmo a Black Friday.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, destaca que o período de outubro e novembro é o mais dinâmico em matéria de criação de novos empregos, uma vez que os empresários ganham a oportunidade de ampliar as vendas e necessitam reforçar suas equipes. Para os trabalhadores, por sua vez, o trimestre representa a chance de voltar ao mercado de trabalho.

– As contratações temporárias servem como alento e oportunidade para muitas pessoas. Quem procura uma recolocação no mercado pode encontrar nas vagas de final de ano uma chance de estar trabalhando, e, dependendo de alguns fatores, ser efetivado. Além disso, tradicionalmente nesse período os lojistas reforçam seu quadro de funcionários para dar conta do aumento da demanda de clientes – salienta Vitor Augusto Koch.

Costumeiramente, os empresários contratam entre um e dois novos colaboradores nesse período, e, de forma mais consistente, nos meses de outubro e novembro. No contexto das vagas temporárias, o tempo de contratação é relativamente curto na maioria dos casos, ficando, geralmente, em torno de três meses.

– Ainda assim, é importante que o trabalhador temporário esteja motivado para exercer sua atividade, uma vez que existe a possibilidade de se tornar efetivo.

As funções que devem ser as mais procuradas pelos lojistas são as de vendedores, ajudantes, balconistas, recepcionistas, motoristas, estoquistas e caixas. Isso significa que os empresários do varejo ainda estão otimistas com o incremento das vendas no final de ano, já que as pessoas conseguem comprar mais, pois muitos recebem o 13º salário – avalia o presidente da FCDL-RS.

Para quem pretende se candidatas às vagas temporárias, a recomendação é que apresente um currículo enxuto, priorizando a escolaridade e as experiências profissionais mais relevantes para a vaga. Ter desenvoltura para lidar com o público e dedicação são essenciais. Também é importante a seriedade para quem vai encarar o trabalho temporário pois pode vir a ser uma porta de entrada para permanecer na empresa.

– É importante frisar que o emprego temporário representa uma oportunidade para que o trabalhador obtenha uma vaga fixa na empresa. Dando o máximo de si e contribuindo para o crescimento do negócio, eles ganham a possibilidade de ser efetivados ao final de seu contrato. Nos anos em que a economia estava fortalecida, cerca de um terço dos temporários acabavam sendo contratados em definitivo – salienta Vitor Augusto Koch.

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que o profissional buscado pelas lojas tem em média 28 anos, possui ensino médio e experiência na área. A remuneração deve ser de até dois salários mínimos.

A maior parte das contratações deve se concentrar em novembro, vindo a seguir outubro e dezembro.

