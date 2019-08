Um general da reserva vai ocupar a diretoria que cuida do Enem, que está sem chefe desde maio

O general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza foi escolhido pelo governo Jair Bolsonaro (PSL) para assumir a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, órgão do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) responsável por ações como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O cargo estava vago desde maio e, ao longo deste ano, ficou cerca de cinco meses desocupado. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e do Inep.

Sem experiência em avaliação educacional, Souza fez doutorado em Altos Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército – ele defendeu a tese “A inteligência e a guerra eletrônica no contexto da guerra da informação”. As informações são da plataforma Lattes.

O militar também acumula um mestrado na escola do Exército dos Estados Unidos. Como General-de-Brigada, chefiou o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e o Centro de Defesa Cibernética do Exército, quando coordenou a área de Segurança e Defesa Cibernética durante os jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

A escolha do militar, publicada pelo jornal O Globo, foi confirmada à Folha de S.Paulo pelo governo. A nomeação é esperada para os próximos dias.

A vacância na diretoria do Inep tem comprometido o andamento de ações do órgão e desestimulado a equipe, de acordo com servidores do instituto.

A decisão de trazer um militar para essa diretoria, de natureza técnica e pedagógica, causou estranhamento interno no instituto desde a última semana por causa da falta de intimidade com o tema. Souza será a quinta pessoa a assumir o cargo desde janeiro.

Atrasos no cronograma do Saeb, a avaliação federal que compõe o Ideb (Índice de Desenvolvimento à Educação), preocupam a área técnica. Já os preparativos para o Enem, também de responsabilidade da diretoria, estão em estágio mais confortável após transtornos com a escolha da gráfica.

Certificado

O Inep reabriu as inscrições para vagas remanescentes do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) referente ao segundo semestre. Estrangeiros e brasileiros podem acessar o sistema e se candidatar até as 23h59 do próximo domingo, 25 de agosto. Os participantes que já fizeram a inscrição no período regular não podem fazer alterações. O sistema está reaberto apenas para novas inscrições.

Os inscritos nesse período terão prazo até segunda-feira, 26 de agosto, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é estabelecido pelo posto aplicador, portanto, pode variar. No Brasil, o máximo permitido pelo edital é R$ 200. No exterior, as instituições privadas ou vinculadas ao Itamaraty não podem cobrar mais de U$ 100 dólares.

Todos os outros prazos para a realização do Celpe-Bras estão mantidos, conforme o edital nº 72, de 31 de julho de 2019. Há vagas para prestar o exame no Brasil e no exterior, mas o número é limitado e depende do posto aplicador onde o participante pretende fazer as provas. O Inep, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, credenciou para esta edição 107 postos, sendo 42 dentro do território brasileiro e 65 no exterior. Conforme o posto aplicador atinja o limite de vagas disponibilizadas, o sistema bloqueará novas inscrições.

Durante a inscrição, o participante deve selecionar o país e o local onde pretende realizar as provas no ato de inscrição, de acordo com o limite de vagas disponibilizadas por cada posto. Na página do Celpe-Bras, no portal do Inep, estão os contatos de todos os postos.

O Celpe-Bras é o único exame brasileiro para certificar proficiência em língua portuguesa aceito pelo governo. O Inep aplicará o exame, com apoio do Ministério da Educação e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, entre 16 e 18 de outubro.

