Um sábado para conhecer as novas faces do mundo da moda e do entretenimento

A hub de talentos Bella Hub realizou no último sábado, dia 21 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS, o maior evento de novos talentos do Sul do Brasil. Pela manhã, o Bella Barcelona Ninõs reuniu crianças entre quatro e 11 anos e, à tarde, foi a vez dos jovens entre 12 e 21 anos no Bella Barcelona. Os artistas convidados José Loreto e Nicole Orsini esbanjaram simpatia e talento na passarela e compartilharam a experiência deles com o público e com o casting.

“Estou muito feliz com a oportunidade de dividir um pouco da minha experiência com novos talentos e, também, de aprender com eles e me encher da energia dessa galera que está começando a investir nos próprios sonhos”, revelou o ator global José Loreto durante o Bella Barcelona. Loreto desfilou, fotografou com o casting e conversou com meninos e meninas que sonham com a carreira artística. “É preciso ter foco, persistência e nunca desistir”, destacou. Nos bastidores, encontrou o amigo Sérgio Mattos, da agência 40 Graus, um dos maiores caça-talentos do mundo presente no evento.

Pela manhã, no Bella Barcelona Niños, Nicole Orsini também desfilou, fotografou e conversou com as crianças do casting. “Estou muito grata em estar aqui em Porto Alegre nesse evento lindo”, falou. Olheiros, produtores e fotógrafos de diversas agências de modelos e agenciamento de carreira de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estiveram durante todo o sábado em busca de new faces para atuarem nas passarelas da moda, no mundo da televisão, no youtube, no cinema e em séries.

