Uma garrafa rara de uísque foi leiloada pelo valor recorde de 513 mil reais a dose

Fundada em 1824, a destilaria escocesa Macallan é uma das mais conceituadas produtoras de uísque single malt do mundo: sua venda anual está estimada em 10 milhões de litros. Na última quinta (24), uma versão exclusivíssima da bebida foi arrematada em um leilão organizado pela casa inglesa Sotheby’s pela soma recorde de 1,5 milhão de libras (o equivalente a 7,7 milhões de reais, na cotação atual). O exemplar em questão é o Macallan 1926, envelhecido em barril de carvalho por 60 anos e cuja produção foi limitada a 40 garrafas.

Se a medida padrão da dose de uísque é 50 mililitros, isso significa que cada copo servido do Macallan 1926 custaria algo como 513 mil reais. A garrafa de 750 mililitros da bebida foi colocada a venda por um colecionador americano cuja identidade não foi revelada. Tampouco foi anunciado o nome do responsável pelo lance vencedor. O que se sabe é o valor arrecadado foi três vezes maior do que a estimativa inicial de 450 mil libras.

A soma superou em quase 300 mil libras o recorde anterior (1,2 milhão de libras), também de uma garrafa de Macallan 1926, leiloado no ano passado por outra casa britânica, a Christie’s. A diferença entre os exemplares é que aquela negociada no ano passado tinha uma pintura feita direta no vidro pelo irlandês Michael Dillon.

Entre as 40 unidades produzidas neste lote, 26 receberam rótulos exclusivos, assinados por artistas como Peter Blake, um dos criadores da capa do icônico álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, Valerio Adami, pintor italiano, além do próprio Dillon. A garrafa recordista não possui uma ilustração exclusiva, identificada apenas pelo selo Fine and Rare.

Símbolo de exclusividade e requinte, o uísque Macallan já fez figurações importantes no cinema e na política. No filme Skyfall, de 2012, o agente secreto James Bond brinda com o vilão Silva e vira um shot de Macallan envelhecido por 50 anos (uma garrafa dessas foi leiloada recentemente por quase 10 mil libras). Versões menos nobres produzidas pela destilaria podem ser encontradas no mercado brasileiro a partir de 300 reais.

No ano passado, um mestre destilador que trabalhou por uma década na Macallan disse ter provado o lote recordista. David Robertson afirmou ao jornal americano The New York Times que o 1926 é “bem intenso, seco, com sabor frutado e notas picantes”. Para ele, porém, o custo-benefício da bebida não é dos melhores: “Tive que provar muitos uísques ao longo dos anos e, em minha humilde opinião, existem vários que são melhores que este exemplar.”