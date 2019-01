União Israelita se reúne para Shabat na praia. Encontros acontecem até 13 de fevereiro no Litoral gaúcho

A comunidade judaica do Rio Grande do Sul tem encontro marcado para celebrações durante os meses de janeiro e fevereiro, no Litoral gaúcho. Diversas cidades receberão eventos a fim de fomentar a cultura judaica e partilhar momentos de reflexão. Os encontros tiveram início no dia 18 de janeiro, em Atlântida, e encerram no dia 13 de fevereiro, com um jantar na praia de Xangri-lá.

Além do Shabat (cerimônia que comemora a chegada do Dia Sagrado de descanso para os judeus), as atividades englobam diversos eventos, como torneios esportivos de tênis e futebol.

“A FIRS apoia e incentiva eventos como os que acontecerão na praia durante o verão. Nesta época, há evasão na cidade e estas atividades são uma forma de dar continuidade às ações comunitárias”, entende o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sebastian Watenberg, apoiadora dos eventos.

Mais informações sobre os eventos da comunidade judaica no site da FIRS www.firs.org.br, ou pelo telefone da entidade: (51) 3019.4600.

