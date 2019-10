Unicred Porto Alegre recebe homenagem do Parlamento gaúcho

Reconhecida pelos serviços prestados à população gaúcha em seu segmento de atuação, a Unicred Porto Alegre foi uma das entidades médicas homenageadas durante o Grande Expediente da Assembleia Legislativa, no último dia 17, véspera do Dia do Médico. Em seu pronunciamento, o deputado Dr. Thiago Duarte destacou a incorporação de valores do cooperativismo na organização dos profissionais por meio da Unimed e da Unicred. E salientou o papel da AMRIGS e da Academia Sul Rio-Grandense de Medicina, que congregam as especialidades médicas, “que são o arcabouço científico da Medicina”.