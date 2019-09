Unimed de Porto Alegre proporciona comunicação entre pacientes surdos e médicos

O dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. Para comemorar essa data, a Unimed de Porto Alegre lançou nesta tarde de quinta-feira (26), o ICOM, um serviço que possibilita a comunicação entre pacientes surdos e médicos. Os deficientes auditivos poderão acessar a plataforma digital para realizarem vídeo chamadas com a mediação imediata de intérpretes qualificados que farão essa comunicação através da linguagem de libras entre médicos e pacientes surdos.

“A gente tinha uma necessidade muito grande pelo próprio cliente e colaboradores nossos que era a de ter uma plataforma que pudesse se comunicar melhor com os nossos médicos, seja cooperado, nossos colaboradores com colegas nossos, e também com clientes no dia a dia nos consultórios”, relatou a gerente de relacionamento e também uma das criadoras do projeto, Quelim Bittencourt.

Estavam presentes no evento funcionários da Unimed e deficientes auditivos. Durante todo o lançamento, tinha uma mediadora para fazer a comunicação do que estava acontecendo no ambiente entre surdos e não surdos.

“A gente trouxe essa ferramenta para não precisar mais de um mediador. Normalmente, essa pessoa com deficiência auditiva precisa sempre de um apoio, de um suporte de alguém, de algum familiar, de um amigo, e ela vem então para agregar”, comentou Quelim.

Deixe seu comentário: