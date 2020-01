Acontece Unimed Porto Alegre entrega cadeiras de banho para SPAAN

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Doações foram resultados do #EuAjudoNaLata, iniciativa solidária promovida pela cooperativa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unimed Porto Alegre realizou a entrega de cinco cadeiras de banho para a SPAAN, instituição de longa permanência para idosos que acolhe 130 pessoas, localizada na Zona Sul da Capital. A doação é resultado do “EuAjudoNaLata, iniciativa solidária da arrecadação de lacres de clientes, colaboradores, cooperados e parceiros da cooperativa.

Além de integrantes do Núcleo de Responsabilidade Social da Unimed Porto Alegre, também participou da entrega a colaboradora Ana Charão, contribuinte assídua do programa. “Me sinto muito gratificada em trabalhar em uma empresa que tem projetos que envolvem os colaboradores na arrecadação para doação a instituições com reais necessidades. Ao visitar o local e conhecer suas dependências e os idosos, tenho a certeza que o engajamento dos colaboradores neste projeto vai garantir uma real melhora de qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou Ana.

