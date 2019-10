A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul começará no dia 1º de novembro (sexta-feira), prosseguindo até o final do mês. Nesta fase, devem ser imunizados bovinos e bubalinos na faixa etária de zero a 24 meses, o que representa cerca de 4,3 milhões de animais em mais de 240 mil propriedades, de acordo com o governo do Estado.