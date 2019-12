Acontece Valentina Steak Bar apresenta seu novo cardápio com saborosas novidades

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Uma nova relação com a gastronomia na Zona Sul de Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma gastronomia guiada por aromas, sabores e momentos marcantes. Estas são as referências que novo cardápio do Valentina Steak Bar quer transmitir. O restaurante está lançando, em dezembro de 2019, novas opções em pratos e drinks, num ambiente charmoso na rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, no bairro Tristeza, em Porto Alegre.

Entre os pontos fortes das novidades que o Valentina Steak Bar apresenta, está uma relação descomplicada com a gastronomia. Trazendo opções de combos a R$ 25,90, com carnes como linguiça parrillera, com molho chimichurri e farofa Valentina.

Ou entrecot assado na parrilla. Também a opção vegetariana, com espeto veg de cogumelos, cenoura, beterraba e cebola. Todos os combos, com direto a dois acompanhamentos a escolher. Entre eles, pão de alho, batata frita, salada de tomate com manjericão, maionese de batata, arroz branco ou mix de folhas.

O restaurante oferece também em seu novo cardápio assados uruguaios, oriundos de criação sustentável da raça angus. Trazendo cortes como picanha e entrecot Las Piedras, produto referência, por ser de altíssima qualidade com pratos por R$72,00 e R$ 75,00, respectivamente.

Drinks Autorais

O cardápio do Valentina Steak Bar conta com opções de drinks autorais, com releituras pensadas para serem mais refrescantes, já prevendo a chegada do verão. E os bairros da região ganham homenagens. Entre eles o Ipanema que é servido com cachaça, maracujá, abacaxi, mel e cerveja weiss.

E o Assunção com gin, aperol, suco de laranja, morangos e espumante. O Valentina, que traz nome da casa é feito com vodka, framboesa, abacaxi e espumante. Destaque ainda para os drinks não alcoólicos, como Pepino Tônica feito de pepino, suco de limão, xarope de açúcar e tônica. “Com o novo cardápio vamos abrir não só apetite, mas também conquistar antigos e novos consumidores, com o que a zona sul de Porto Alegre tem de melhor a oferecer”, avalia Fernanda Griebeler, proprietária da casa.

Sobre o Valentina Steak Bar

Espaço para os SteakLover’s na Zona Sul de POA. O local também oferece vasta carta de bebidas e drinks especiais, cortes uruguaios e delícias preparadas por uma equipe de chefs com especialidade em cozinha de fogo.

Horário: de quarta-feira a sexta-feira das 18h às 23h. Sábado das 12h às 24h e domingo das 12h às 21h. Nas redes sociais www.facebook.com/valentinasteakbar / No instagram @valentinasteakbar Rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, 333 Zona Sul – Tristeza / Porto Alegre.

