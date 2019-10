Valentina Steak Bar promove primeira edição do Parrilla no Pátio

Em um ambiente charmoso na rua Sgto. Nicolau Dias de Farias, na Tristeza, o Valentina Steak Bar promove no sábado, dia 09 de novembro de 2019, a primeira edição do Parrilla no Pátio. O evento marca, igualmente, a abertura das atividades de verão do restaurante. Os convites já estão à venda. E podem ser adquiridos de forma antecipada por R$ 59,90 adulto pelo link https://www.sympla.com.br/parrilla-no-patio—valentina-steak-bar__690784. Incluso no valor, duas long necks. No dia do evento, comercialização por R$ 79,90.

A animação no pátio fica por conta do músico convidado Juliano Barreto, mostrando um repertório de soul music e pop com arranjos jazzísticos. Entre os destaques na carreira do artista estão musicais. Juliano também foi semifinalista do programa The Voice Brasil e, recentemente, o grande vencedor do 12º Festival da Canção Aliança Francesa 2019. Show dele no Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar acontece em dois momentos – às 13h e às 19h.

E das 11 às 20 horas os clientes terão a oportunidade de provar carnes extremamente macias, saborosas e selecionadas. O Parrilla no Pátio Valentina Steak Bar vai apresentar porções individuais, tendo como carro-chefe uma janela costela 12horas, entrecot, vazio e paleta de cordeiro preparadas, exclusivamente, no melhor estilo, pelo chef da casa. E para acompanhar, legumes, pão de alho, batata doce com gorgonzola, farofa, abacaxi, provolone gratinado e salada de maionese.