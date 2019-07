“Vamos fazer o nosso jogo”, garante Zeca sobre confronto decisivo contra o Palmeiras

*Por Bárbara Assmann

O primeiro jogo da decisão na Copa do Brasil será fora de casa, e o Internacional tem uma missão difícil pela frente: enfrentará o Palmeiras. O time são paulino é o primeiro colocado no Brasileirão e venceu seus últimos cinco jogos. A equipe colorada sabe da dificuldade e está treinando muito para a decisão, que será dia 10 de julho no Allianz Parque, em São Paulo. O lateral Zeca garantiu: “Estamos trabalhando muito, recarregando bastante e dando um algo a mais no treinamento para chegar nesta partida da melhor maneira possível.”

O lateral-direito comentou sobre o trabalho que Odair Hellmann está fazendo. O técnico está preparando seu time para não ficar só na defesa e fazer seu jogo, como sempre faz. “Trabalhamos as funções que eles jogam, mas vamos fazer o nosso jogo, pressionando após perder a bola”, disse Zeca.

Os treinamentos em Atibaia serviram para Odair encontrar e testar alternativas para as posições do time. Ele chegou a levar alguns meninos da base para participarem dos trabalhos, mas nada está definido. Zeca comentou sobre os dois laterais do sub-20: Erik e Leonardo Borges. “São dois garotos com muito potencial, treinaram muito bem lá [Atibaia]. Eu também com 18 anos subia muito feliz para treinar e mostrar meu potencial no profissional. Eles estão fazendo isso.”

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: