Vaza o primeiro episódio da última temporada de “Game of Thrones”

Depois de dois anos guardando tudo a sete chaves, vazou, nesta sexta-feira (22), o primeiro episódio da oitava e última temporada de ‘Game of Thrones”, que deve ir ao ar apenas no dia 14 de abril.

Segundo o site Metro, o usuário TheRealFikiDoctor divulgou na plataforma Reddit informações sobre a série, que estreia oficialmente no dia 14 de abril.

De acordo com a publicação, o início do primeiro episódio da série da HBO é com a chegada de Varys e Tyrion a Winterfell. Em seguida, Jon Snow e Bran Stark apresentam Daenerys à Sansa. Há ainda uma boa notícia: o encontro de Jon Snow e Arya Stark. Os dois foram vistos juntos na série pela última vez apenas na primeira temporada.

Pôster

A HBO revelou um novo pôster da oitava e última temporada de Game of Thrones, e é uma inteligente mistura entre dois dos elementos mais icônicos da série.

O que inicialmente parece ser um trono pontudo que todo mundo tanto deseja acomodar-se, logo revela ser um dragão – ou vice-versa, dependendo de como seu olho começa a ver a imagem.

Deixe seu comentário: