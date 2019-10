Veículos hatches médios perdem até 24% do seu valor em um ano

Em um ano, veículos hatches médios perdem até 24% do seu valor, segundo o jornal Valor Econômico.

Os veículos hatchback geralmente são os modelos mais populares das montadoras e, na maior parte das vezes, mais baratos que os sedans.

Isso ajuda a explicar o porquê 34,1% dos automóveis vendidos neste ano serem hatchs pequenos ou médios, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores) acumulados até agosto.

Eles são menores, o que facilita manobras e estacionamento, mas o porta-malas também é compacto. Os hatches têm motores menos potentes e geralmente consomem menos combustível.

A pedido do Valor Investe, a KBB, plataforma de comparação de preços de veículos, a verificou a taxa de valorização de 9 veículos hatches médios.

Entre os que menos perderam valor, o modelo com melhor desempenho foi o Volkswagen Golf, que perdeu apenas 0,89%.

Na outra ponta, o modelo Audi A3 perdeu 23,66%. Confira a lista a seguir.

Ranking de depreciação

1. Volkswagen Golf GTI 350 TSI DSG: 0Km (Ago/2018): R$ 142.526 R$; Usado (Ago/2019): 143.800; Depreciação: -0,89%;

2. Volvo V60 Momentum T5 FWD 2.0 TB AT: 0Km (Ago/2018): R$ 189.370; Usado (Ago/2019): R$ 199.950; Depreciação: -5,29%;

3. Peugeot 308 Griffe THP 1.6 16V Tip Flex: 0Km (Ago/2018): R$ 78.725; Usado (Ago/2019): R$ 84.990; Depreciação: -7,37%;

4. Chevrolet Cruze Sport6 LT 1.4 TB Flex: 0Km (Ago/2018): R$ 87.534; Usado (Ago/2019): R$ 96.000; Depreciação: -8,82%;

5. Chevrolet Cruze Sport6 LTZ 1.4 TB Flex: 0Km (Ago/2018): R$ 95.872; Usado (Ago/2019): R$ 107.900; Depreciação: -11,15%;

6. Ford Focus SE 1.6 16V Flex: 0Km (Ago/2018): R$ 65.521; Usado (Ago/2019): R$ 78.100; Depreciação: -16,11%;

7. Ford Focus SE Plus 2.0 16V P.Shift Flexone: 0Km (Ago/2018): R$ 78.435; Usado (Ago/2019): R$ 94.400; Depreciação: -16,91%;

8. Ford Focus SE Plus 1.6 16V Flex: 0Km (Ago/2018): R$ 72.091; Usado (Ago/2019): R$ 88.000; Depreciação: -18,08%;

9. Audi A3 Sportback Prestige Plus 1.4 TFSI S Tronic: 0Km (Ago/2018): R$ 109.160; Usado (Ago/2019): R$ 142.990; Depreciação: -23,66%.

Quando o assunto é preço de carro muita gente leva em consideração, além do valor de compra, também o ritmo da desvalorização do veículo no mercado de novos e seminovos.

A ideia é, no futuro, perder a menor quantia possível na revenda. Quando o valor do veículo na hora da compra é maior, isso pesa mais ainda no bolso.

Do outro lado, o interessado em comprar um carro seminovo ou usado pode buscar modelos que se desvalorizam mais para conseguir preços mais baixos.

Deixe seu comentário: