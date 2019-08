Vai para Arena? Saiba como chegar no estádio para partida entre Grêmio e Chapecoense

Nesta segunda-feira (5), Grêmio enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, na Arena, a partir das 20h. Para facilitar o fluxo dos veículos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), preparou um esquema de trânsito e transporte para a partida. Os portões abrem às 18h e são esperados 20 mil torcedores.

A linha Especial Futebol vai contar com oito ônibus que farão o trajeto até a casa tricolor, saindo do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. O horário de deslocamento está marcado para as 18h. Os táxis também receberão reforço, no qual vai haver pontos de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. Após o fim do jogo, vão estar disponíveis seis coletivos articulados da Carris.

Além dos ônibus, vão estar acessíveis 23 lotações, que ficaram na avenida Padre Leopoldo Brentano. Além disso, para quem não se importa de caminhar um pouquinho, a outra opção é o Trensurb. Os torcedores podem descer na estação Anchieta, em torno de 1,5 quilômetro do local da partida.

Quem resolver ir de carro, terá que prestar atenção em algumas modificações nas rodovias, pois o acesso até a Arena pela BR-448 (Rodovia do Parque), poderá ser bloqueada três horas antes de inciar o jogo. Outra mudança é na avenida Voluntários da Pátria, que poderá ter sentido único em direção ao Centro após a disputa entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge, conforme a fiscalização dos agentes da EPTC. Os automóveis em movimento pela A.J. Renner deverão entrar na avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento na E2, ou na rua Airton Ferreira da Silva para conseguir chegar nos outros estacionamentos.

Confira como chegar até a Arena

Fluxo de Porto Alegre

– Avenida Sertório, rua Dona Margarida, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora

– Avenida Farrapos, avenida AJ Renner

– Rua Voluntários da Pátria

– 3ª Perimetral, rua Souza Reis, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora, avenida AJ Renner

Fluxo do Interior

– Avenida dos Estados, avenida Farrapos, avenida AJ Renner

– Avenida Guilherme Schell, avenida Ernesto Neugebauer, avenida José Pedro Boéssio

– BR-290 (Freeway), acesso DC Navegantes-Humaitá, rua Voluntários da Pátria

