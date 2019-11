Vem aí novidades no segmento automotivo. O Grupo Nissul Gala ganha novo membro. Já são sete concessionárias nas cidades de Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Guaíba, Canoas e Cachoeirinha, representando as marcas Renault e Hyundai e, em breve, a Jeep. Em breve, consumidores e mercado conhecerão o endereço e a cidade do mais novo integrante deste grupo empresarial de sucesso no sul do Estado.