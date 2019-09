Vem aí o VIII Congresso de Direito Tributário

Nos próximos dias 12 e 13 de setembro, será realizada a oitava edição do Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, promovido pelo Instituto dos Advogados do RS (IARGS), no auditório da AIAMU. A coordenação geral do evento está sendo feita pelo vice-presidente do instituto, Dra. Alice Grecchi. Haverá a realização de seis mesas de debates integradas pelos mais eminentes tributaristas do país. A abertura do congresso será feita pela presidente do IARGS, Dra. Sulamita Santos Cabral; pelo presidente da ABDT (Associação Brasileira de Direito Tributário), Dr. Marcelo Campos; e pela Dra Alice Grecchi. A professora homenageada será a professora e advogada Betina Treiger Grupenmacher.

A AIAMU (Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre) está localizada na Rua dos Andradas, 1234, 8º andar, Centro Histórico de Porto Alegre.

Mais informações e inscrições em www.tributario2019.eventize.com.br ou no telefone (51) 3224-5788.