Viajar para Europa com passagens aéreas promocionais

Sim, é possível viajar para Europa conseguindo excelentes passagens aéreas promocionais. É só questão de saber procurar, se organizar, e fazer um bom planejamento, para aproveitar cada instante no Velho Continente sem a necessidade de gastar demais. É obvio que as passagens aéreas normalmente são a parte mais cara da viagem, mas há sempre boas oportunidades!

Em primeiro lugar é necessário decidir qual será o destino –se é que você só pretende visitar um país, é claro– ou que cidades de que países vai querer visitar. Essa decisão é muito importante na hora de procurar passagens aéreas, porque evidentemente não é o mesmo uma viagem ida e volta para Lisboa, por exemplo, que uma viagem multidestino. Em ambos os casos, há passagens aéreas promocionais que vale a pena adquirir.

O importante, no caso de ser uma viagem multidestino, é saber organizar a ordem das cidades a visitar, tendo em conta as distancias, pois dessa forma não só poupará tempo de viagem, mas também dinheiro. Preste muita atenção nesse ponto.

Uma boa opção, para quem viaja desde Brasil, é ingressar a Europa via Portugal, ou seja, iniciando a viagem em Lisboa. Depois descer para Faro e de lá, ir para Sevilha, já na Espanha, e de Sevilha para Madri. É uma excelente escolha para aproveitar bem o tempo e começar a curtir o continente europeu.

Com as passagens aéreas promocionais na mão, iniciar uma viagem bem planejada

Continuando a viagem, já desde Madri bem vale a pena pegar o trem e viajar até Toledo, a fantástica cidade medieval das três religiões. São só 30 minutos de viagem para viver uma experiência que será inesquecível! A volta para Madri são outros 30 minutos e de Madri para Barcelona, é um pulo e será uma viagem maravilhosa, para poder percorrer o Bairro Gótico, os prédios do famoso Gaudí e a famosa Rambla, a rua pedestre por onde é obrigatório andar.

A viagem pode continuar direto para Paris. Obviamente há muitas cidades que são belíssimas para visitar na França, mas numa primeira viagem, Paris é essencial. Só que, pelas distancias, o ideal é passar primeiro pelo Principado de Andorra, que fica na fronteira entre Espanha e França. Depois de percorrer a capital, Andorra la Vella, chegou a hora de Paris!

A Cidade Luz com a famosa Torre Eiffel merece ser percorrida, pois há muito para ver e curtir por lá. Só sentar em alguma mesinha na calçada de um dos tantos cafés parisienses olhando para a Torre bem vale a pena a viagem!

Quem vai para Paris, geralmente quer mais, pois tudo na Europa acaba ficando perto, tendo em conta as dimensões do continente em relação ao Brasil: a distância de uma ponte aérea Rio – São Paulo pode ser equivalente a uma viagem entre dois países europeus! Portanto, de Paris, há diversas opções:

Continuar para Bélgica e Holanda, ou Virar para Alemanha e Itália…

Se escolher a primeira opção, a volta para o Brasil poderia ser via Londres, e aí são três países para visitar as suas respectivas capitais: Bruxelas, Amsterdam e Londres. Não é fantástico? Ver as maravilhosas edificações de Bruxelas, andar de bicicleta pelas ruas de Amsterdam e chegar depois ao país do Beatles! Se bem que a cidade deles é Liverpool, a uns 225 quilômetros da capital… Mas tudo bem, é a cidade da rainha e do chá das cinco! E de Londres para o Brasil, tem vôo direto.

Escolher passagens aéreas para a segunda opção

De Paris voar direto para Berlim, capital da Alemanha. É lugar ideal para conhecer bem a trágica história das guerras, dos horrores do nazismo. Lá tudo lembra aos acontecimentos, justamente para o mundo jamais esquecer. Passear pelas ruas de Berlim é ter uma boa aula de história, além de poder curtir ótimos restaurantes e bares.

De Berlim viajar para Munique, uma cidade espetacular, onde aconteceram as Olimpíadas de 1972 e de lá, ir para a Veneza, já na Itália, e se alimentar com uma boa dose de romantismo, passeando nas populares gôndolas e ouvindo belas canzonetas!

De Veneza, direto para Roma, onde será OBRIGATÓRIO, sim, em maiúsculas, visitar o Coliseu e jogar algumas moedas na Fontana di Trevi, pedindo três desejos. Muitos acreditam que eles acontecem. É só experimentar e se emocionar, tanto durante o dia, quanto a noite, quando a iluminação é perfeita.

Depois de experimentar os mais variados sabores de sorvetes, que em Roma são espetaculares, um vôo direto para o Brasil será o final de uma bela viagem. É claro que ainda falta muito para ver e percorrer. Mas é tudo questão de gostos, desejos e vontades dos viajantes. O mais importante é um bom planejamento. O resto é diversão!

