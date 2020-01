Projeto RS Sustentável Vice-presidente do BRDE será um dos painelistas do Fórum Desenvolvimento Econômico – OPortunidades e Financiamentos e diz que o ano inicia com melhora por demanda de crédito

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Foto: Banco de Dados /O Sul

O vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, vê com bons olhos este início de 2020 e diz que já é perceptível a melhora por demanda de crédito. “É um momento positivo para a captação de recursos e para podermos repassar aos empreendedores. A economia está girando e a gente sente que há mercado”.

O BRDE acaba de lançar o Programa Promove Sul, com aporte de 900 milhões de reais em recursos próprios que serão divididos igualmente entre os três Estados do Sul para promover o desenvolvimento produtivo e sustentável. Os valores deverão atender demandas do empresariado em projetos prioritários, principalmente nas áreas de energias renováveis e inovação. Noronha reitera que o Banco já havia iniciado um processo de diversificação de fundings, tanto nacionais como internacionais, buscando disponibilizar aos empreendedores da Região Sul linhas de financiamento com taxas e prazos adequados aos seus projetos de investimento.

O tema ganha repercussão no Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, que acontece no próximo dia 24, na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), no Litoral Norte. A iniciativa é da Rede Pampa, jornal O Sul e Rádio Liberdade, com oferecimento da Assembleia Legislativa e apoio do Badesul, BRDE e SABA, e encabeça o Projeto RS Sustentável, que objetiva discutir temas relevantes à sociedade e ao crescimento do Rio Grande do Sul.

Esta edição do Fórum inicia às 14h30, com encerramento às 18h. O evento ganha mediação do comunicador e jornalista do Grupo Pampa, Armando Burd. Como já é tradicional, no término, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.forumrssustentavel.com.br.

A programação inicia com a análise setorial do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Na sequência, acontecem as palestras de Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e do senador da República Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participam Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da Luz (economista-chefe do Sistema Farsul).

