Víctor Cuesta prega atenção na marcação contra o Flamengo: “Tem muitos jogadores de qualidade”

*Valéria Possamai

Na véspera do confronto, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o zagueiro do Inter Víctor Cuesta concedeu entrevista coletiva em Porto Alegre. O defensor falou sobre a atenção que o time terá que ter no duelo contra o Flamengo, que promete casa cheia no Maracanã, no Rio de Janeiro.

“O estádio estará cheio, vai ser um jogo difícil, mas temos que fazer o que estamos acostumados. Estamos no caminho certo. Marcar o Gabriel vai ser difícil, mas não só ele. O Flamengo tem muitos jogadores de qualidade. Temos que ter atenção”, afirmou o zagueiro.

Apesar de atuar fora de casa, Cuesta ressaltou a importância da equipe manter a mesma postura que vem apresentando nos jogos longe do Beira-Rio. “É sempre importante marcar fora de casa, ainda mais com gol qualificado. Vamos respeitar, mas tentar vencer.”

O primeiro jogos pelas quartas de final ocorre nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

