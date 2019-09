Vita Boulevard comemora finalização de etapa de obra

Os empreendedores do VITA Boulevard (Toniolo Busnello, Laguetto/PRG e Pádova) realizaram sábado (31) um evento para marcar o término das obras dos pré-moldados, realizados pela empresa Rotesma, de Chapecó (SC). No total foram utilizadas 6.805 peças de pré-moldados, o que permitiu a montagem de 4 mil metros quadrados por mês.

Durante a feijoada realizada na própria obra, o engenheiro Rudimar Berti, da empresa Toniolo, Busnello, destacou que os empreendedores estavam comemorando mais uma etapa finalizada.

“É uma comemoração, mas também uma prestação de contas aos investidores. Muitos deles acreditaram quando aqui ainda existia o campo de futebol”, ressaltou Berti, ao lembrar do antigo Estádio dos Pinheirais. “A Rua Coberta é linda, maravilhosa, mas a nossa boulevard será a Rua Coberta dos gramadenses”, comentou Berti.

Os empreendedores também lembraram as ações comunitárias realizadas desde o início das obras do VITA Boulevard, como a doação de mais de R$ 600 mil em equipamentos ao Hospital Arcanjo São Miguel, a reforma de uma “brizoleta” montada no Centro de Gramado e a reforma da drenagem nas ruas São Pedro, Eusébio Balzaretti e Ernesto Volk, que resolveu um problema histórico de alagamentos na região.

O VITA Boulevard é o primeiro empreendimento multiuso de Gramado e a previsão de entrega está programada para acontecer em dezembro de 2020. Até o momento foram comercializados, 95% das lojas, 91% das cotas hoteleiras e 70% dos apartamentos.