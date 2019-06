Você quer sensualidade, @? Shawn Mendes e Camila Cabello lançam clipe de “Señorita”

Essa é a segunda parceria de Shawn Mendes e Camila Cabello. Em 2015, os dois cantaram juntos em “I Know What You Did Last Summer” e desde lá mantém uma amizade, que sempre é alvo de especulações. Ambos negaram os boatos de estarem em um relacionamento diversas vezes. Mas, depois desse clipe, fica difícil negar a química entre os dois!