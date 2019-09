Zagueiro Dedé é baixa em último treino do Cruzeiro antes de semifinal contra o Inter

*Valéria Possamai

o CT Luiz Carvalho, Centro de treinamentos do Grêmio, o Cruzeiro encerrou a preparação para o jogo de volta, contra o Inter, na decisão que vale vaga à final da Copa do Brasil. Com a desvantagem de ter perdido a primeiro partida no Mineirão, a Raposa precisa de ao menos um gol para levar a classificação aos pênaltis, ou 2 a 0, para avançar no tempo normal.

O trabalho desta tarde teve apenas os minutos iniciais liberados aos jornalistas. Uma ausência foi notada durante o aquecimento: Dedé. O zagueiro se quer foi para o CT ficando apenas no hotel, onde trabalhou com a fisioterapia.

Para o duelo contra o Inter, Ceni já tem uma baixa confirmada. Lateral Orejuela, foi convocado para a Seleção Colombiana, e não fica à disposição. Assim, Edílson deve ser confirmado como titular.

Uma outra dúvida também ronda a defesa, Léo, recuperado de um edema na coxa, voltou aos treinamentos. Contudo, pela ausência nas últimas partidas, o zagueiro ainda não deve começar como titular. O jogador ainda não atuou sobre o comando do novo técnico.

Assim, o provável time de Rogério Ceni tem: Fábio; Edilson (Jadson); Dedé, Fabrício Bruno (Léo) e Egídio; Henrique e Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David e Pedro Rocha.

Inter e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, com transmissão da Rádio Grenal. O vencedor encara o outro classificado do duelo entre Athletico-PR e Grêmio, na grande final da Copa do Brasil.

Reencontro de velhos conhecidos

A atividade no CT gremista também marcou reencontro de atuais jogadores do elenco do Cruzeiro com velhos conhecidos do Grêmio. O zagueiro Léo, lateral Edílson e o atacante Pedro Rocha já atuaram com a camisa gremista.