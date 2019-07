Zagueiro Rodrigo Moledo treina e Inter deve ter todos os titulares contra o Palmeiras

*Valéria Possamai

O zagueiro Rodrigo Moledo está cada vez mais próximo de retornar oficialmente ao time do Internacional.

O atleta treinou pela primeira vez com todo o grupo de jogadores do Colorado nesta segunda-feira (1). O zagueiro ainda está sob olhares do Departamento Médico, mas aos poucos demonstra que estará a disposição para o retorno da temporada.

Na atividade, Moledo se mostrou ainda fora de ritmo, mas não sentiu nenhum problema muscular, lesão que afastou o jogador das partidas.

No próximo dia 10 de julho, o Inter enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil e Moledo deve estar em campo.

Com isso, Odair terá todos seus titulares a disposição para o confronto. O provável time tem: Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Uendel, Dourado, Edenilson, Nonato, D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

Foto:(Rádio Grenal)

