Zé Ricardo enaltece produção do Inter e lamenta empate com o Corinthians

*Valéria Possamai

O placar fechado na Arena Itaquera, contra o Corinthians, teve duas medidas na avaliação do técnico do Inter Zé Ricardo. O desempenho produtivo do time na partida deste domingo foi elogiado pelo comandante, mas que lamentou o fato das chances não terem sido convertidas em gol.

“Tivemos um belo primeiro tempo. Na verdade, acho que fizemos um belo jogo, mas sobressaiu o primeiro tempo. Um pecado que a gente não tenha conseguido transformar nosso volume, as oportunidades, em gol. Temos que enaltecer os atletas, que colocaram em prática o que colocamos. Eles executaram e dou parabéns a eles, a toda nossa equipe de comissão técnica e análise. Apesar de acharamos que um resultado de empate aqui não é desprezível, mas criamos chances para poder vencer a partida”, avaliou o treinador.

O resultado em 0 a 0 manteve as duas equipes com 50 pontos, mas o colorado segue na frente pelo número de vitórias (14 a 12) e por isso fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores da América, na sétima posição na tabela.

Depois da partida em São Paulo, o time se reapresenta, nesta terça-feira, no CT Parque Gigante. O próximo compromisso é no final de semana, contra o Fortaleza, no estádio Beira-Rio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas