Zé Ricardo foi apresentado no Inter. “Defender esta camisa é um privilégio”, disse

Anunciado como novo comandante do Internacional na segunda (21), Zé Ricardo foi oficialmente apresentado à torcida no final da manhã desta terça (22), em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Beira-Rio.

O contrato do técnico, que, junto da comissão permanente do Clube, à qual será integrado Ricardo Colbachini, terá na casamata a companhia do auxiliar Cléber dos Santos, se estende até o dia 31 de dezembro de 2019.

Nome experiente, que já participou de duas Libertadores em seus quase quatro anos de carreira, o treinador teve como último trabalho o comando do Fortaleza, encerrado em setembro deste ano.

O presidente Marcelo Medeiros e o diretor executivo Rodrigo Caetano apresentaram o novo técnico colorado que, na sequência, assumiu o microfone e revelou estar consciente do tamanho da missão em comandar um gigante como o Internacional.

“Desde o início de nossa carreira como treinador sabemos que esta é uma função marcada por desafios. E envergar esta camisa, pesadíssima, é um grande desafio. Confio no Clube, no grupo de jogadores e na comissão, e sei que, apoiados por nossa torcida, temos todas as condições de alcançar o objetivo de classificar o Inter para a Libertadores de 2020.”

“Recebi um primeiro telefonema na sexta-feira [18] e, desde o início, tudo foi conduzido com muita verdade e honestidade, o que merece ser enfatizado. Quando tomei a decisão, já sabia o que me esperava. São poucos treinadores que têm a oportunidade de vestir a camisa de um time multicampeão, eu estou muito consciente do meu papel e aceitei o desafio de colocar o Inter na Libertadores de 2020”, declarou o novo treinador.

José Ricardo Mannarino teve uma trajetória de quase 10 anos nas categorias de base do Flamengo, participando do processo de formação de diversos importantes jogadores e terminando sua trajetória na categoria com o título da Copa São Paulo de Futebol Jr em 2016. No mesmo ano, assumiu o time principal do Flamengo e levou a equipe ao 3º lugar do Brasileirão. Também foi campeão carioca invicto em 2017. Ainda no mesmo ano se transferiu para o Vasco em uma campanha que chegou a atingir 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, levando a equipe para Copa Libertadores da América. Pelo time cruz-maltino foi eleito melhor treinador do Campeonato Carioca 2018.

Zé Ricardo comandou o Botafogo na temporada 2018. Em seu último trabalho, em 2019, treinou o Fortaleza até o mês de setembro.

Nesta quarta-feira (23), Zé Ricardo comandará, a partir das 10h, seu primeiro treinamento à frente do Inter.

“Na semana passada intensificamos a carga para que o Zé Ricardo ficasse conosco e, ontem, após refletir, ele decidiu abraçar esta missão”, declarou Rodrigo Caetano.

“Confiamos na qualidade do profissional, em seu potencial de liderança, experiência, treinamentos e visão de jogo; e não temos dúvida de que, o mais rápido possível, ele será capaz implementar suas ideias sem drásticas rupturas, assim introduzindo no grupo suas particularidades como treinador”, prosseguiu.