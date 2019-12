Inter Zé Ricardo se despede em última rodada do Brasileirão e promete torcida ao Inter

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Treinador terá seu contrato encerrado no dia 31 de dezembro Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A última rodada do Inter no Campeonato Brasileiro também marcou a despedida do técnico Zé Ricardo do estádio Beira-Rio. O treinador, que comandou o time em 11 partidas, encerra sua passagem pelo colorado com a vaga assegurada na fase de pré-Libertadores e garantido torcida ao clube gaúcho no futuro.

“Hoje para mim foi um dia de emoção. O gol no final, as despedidas no vestiário. Não é todo dia que se apaixona na vida, e eu tive a oportunidade de me apaixonar pelo Inter. Agradecer ao presidente, ao Rodrigo Caetano que fez a indicação. Não tenho nada a reclamar”, declarou o comandante em sua última entrevista coletiva, no estádio colorado.

Com a vitória conquistada sobre o Atlético-MG, neste domingo, Zé Ricardo termina sua temporada no Inter com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, desde sua chegada em outubro deste ano, após a demissão do técnico Odair Hellmann.

Zé Ricardo deixa o cargo, que já tem substituto definido: Eduardo Coudet. Em meio a buscar para suprir a saída de Odair, o Inter esteve na Argentina para acertar a contratação de Coudet. Contudo, o treinador não aceitou deixar o Racing naquele momento e, assim, chega para assumir o colorado somente em 2020.

“Eu acho que o Inter já tem alguma coisa encaminhada de planejamento para 2020. É natural no final de temporada que acabe o ciclo de alguns atletas”, declarou Zé Ricardo.

Logo após se despedir dos jornalistas, Zé Ricardo também teve o nome exaltado pelo presidente do Inter, Marcelo Medeiros: “Queria agradecer ao Zé Ricardo e ao Cleber (auxiliar), que viram nesse convite uma oportunidade e um desafio. Mesmo na queda de desempenho, o Zé mostrou toda seriedade que tem. Tem um trato fácil e conhece muito de futebol.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

