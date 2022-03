Brasil Colheita de soja do Brasil já atinge 45% da área plantada

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desempenho é puxado pelos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados divulgados pelo setor nesta segunda-feira (28) indicam que a colheita da safra de soja 2021/22 do Brasil atingiu ao menos 45% da área cultivada, contra 33% na semana retrasada e 25% em igual período do ano passado. O desempenho é liderado por Goiás e Mato Grosso do Sul, maior produtor de grãos do País.

Os produtores rurais sul-matogrossenses já haviam colhido 80% da área de soja até o final da terceira semana de janeiro, embora continuem sofrendo com problemas de excesso de umidade e grãos avariados pelas chuvas constantes. Os Estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Rondônia também têm registrado esse tipo de problema.

Como destaque houve um rápido avanço registrado em Mato Grosso do Sul e Goiás, onde mais da metade da área já está colhida. O tempo mais seco da terceira semana acabou impulsionando a colheita em diversos pontos do mapa nacional.

Já na Região Sul, algumas pancadas de chuva levaram alívio aos produtores. No entanto, áreas colhidas até o momento no Rio Grande do Sul e Paraná indicaram produtividades muito baixas, por culpa da longa e severa estiagem.

Em relação ao milho, especialistas afirmam que o plantio da segunda safra atingiu 64% da área estimada para o Centro-Sul, contra 53% na semana anterior e 39% há um ano.

No Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul há preocupação com a falta de umidade no solo, já que as chuvas recentes, embora bem-vindas, foram muito esparsas. Já a colheita de milho verão chegou a 37% da área do Centro-Sul, contra 28% no mesmo período do ano passado.

Pesquisa

Em apenas quatro décadas, o Brasil se transformou em uma das maiores potências agrícolas do mundo: só em 2020, o País produziu 257 milhões de toneladas de grãos, quase cinco vezes mais que em 1980 (52 milhões).

Estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) indicam que o Brasil desempenhará um papel de destaque no atendimento à crescente demanda global por alimentos e produtos agrícolas, que deverá aumentar em 50% até 2050, com processos mais sustentáveis.

Mas, para atingir esse nível de produção, novas tecnologias precisarão ser adotadas. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela CropLife Brasil – associação que reúne empresas de produtos biológicos, biotecnologia, defensivos e sementes – em parceria com a consultoria EY.

Foram ouvidos 384 agricultores das culturas de soja, cana-de-açúcar, milho, café, arroz, laranja, algodão, fumo, feijão, tomate, trigo, batata, maçã, uva e cebola, que representam 85% da área cultivada no Brasil.

A presença do celular foi absoluta entre os entrevistados: 99% declararam possuir esse recurso, dos quais 94% têm acesso à internet no cotidiano, utilizando o WhatsApp como ferramenta para fazer negócios, gerir as propriedades e trocar informações.

A familiaridade com tecnologias, porém, fica mais evidente entre os mais jovens, enquanto para as faixas mais elevadas de idade observa-se uma maior participação da utilização do celular apenas para ligações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil