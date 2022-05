Colunistas Conta alta

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A deputada federal Marília Arraes tentou chamar a atenção para o fenômeno eleitoral que se transformou no Recife. (Foto: Reprodução/Instagram Marília Arraes)

Chegou uma conta alta para o PT e para Lula da Silva em especial, que sempre deu canetada para salvar amigos de longa data. É fato que ele nunca gostou de sombra no partido. Lula é o rei, prova isso na sexta candidatura da carreira – e quando não pôde, alçou a substituto o pupilo Fernando Haddad como um coringa carismático e obediente ao chefe. Mas vem do Nordeste, justamente da terra natal do petista e importante reduto eleitoral, o maior desafio – mulher, eloquente, de sangue real. Neta do saudoso amigo Miguel, a jovem deputada federal Marília Arraes tentou por três campanhas chamar a atenção para o fenômeno eleitoral que se transformou no Recife.

Rifada

Ainda no PT, ensaiou candidaturas à Prefeitura da capital e ao Governo. Foi rifada por decisão de Lula, para afagar o senador Humberto Costa e o PSB da família Campos, sócia dos petistas nas gestões.

Golpe

Marília pisou no Solidariedade e agora lidera a disputa para o Palácio das Princesas. Lula sentiu o golpe que cravou contra o próprio peito.

Escanteado

Escanteado na disputa presidencial, Sergio Moro continua enfraquecido. O ex-juiz tem sido contratado para palestras. Numa online, obteve pouco mais de 100 visualizações.

Isolados

Os caciques do MDB Renan Calheiros (AL) e Eunício Oliveira (CE) tentam demover outros dirigentes do partido de contar com um(a) candidato(a) ao Planalto, diferentemente de 2018 quando Henrique Meirelles foi lançado. O objetivo da dupla é se agarrar ao ex-presidente Lula na disputa.

Parada

Ao que parece, Renan e Eunício vão perder a parada, já que o PSDB flerta com a senadora Simone Tebet (MS) como nome da terceira via. Em Alagoas, a candidatura de Tebet é problema para Renan, que conta com Lula apoiando Paulo Dantas, o atual governador-tampão e candidato à reeleição. Dantas seria deselegante a ponto de negar palanque a Tebet? Só o tempo dirá.

Damares

A ex-ministra Damares Alves, em entrevista à Rádio Federal na semana passada, reiterou a sua pré-candidatura ao Senado pelo Republicanos e, uma vez eleita, almeja presidir a Casa. Dia 7 de junho, será o pré-lançamento da candidatura dela e dos federais do Republicanos no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.

Plano de voo

Uma fábrica de aviões executivos nas instalações fechadas da Ford no município de Guaíba (RS). Esse é o projeto ousado que avança entre importantes gabinetes políticos e escritórios empresariais no eixo Brasília-São Paulo-Porto Alegre. Quem faz o plano de voo é o deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas-RS). E não se trata da Embraer.

Chacina

Uma série de assassinatos de indígenas Pataxó em Porto Seguro (BA) chegou à cúpula da Polícia Civil, em Salvador, e à PF. Em dois meses, quatro foram executados. O primeiro, num protesto contra som alto numa casa de um PM onde os nativos reivindicam a terra. Os índios atearam fogo na residência. Desde então, outros três foram mortos.

Feminicídios

Dados de feminicídios no DF são assustadores, a ponto de polícia e Governo se unirem num programa de prevenção, como orientações e canais de denúncias. Em 2021, foram 25 feminicídios nas satélites. Esse ano, os casos já são quatro – um no Plano Piloto. As cidades mais violentas são Ceilandia, Paranoá, Samambaia e Sobradinho.

Angus

A PM rural gaúcha está literalmente perdida em campo com o aumento de roubo de gados no Sul do Estado. Quadrilhas organizadas assaltam fazendas e levam milhões de reais em cabeças, na surdina da noite. Em caso recente, 30 gados da raça Angus foram furtados. Prejuízo de R$ 200 mil.

Sem barulho

O governador Helder Barbalho (MDB), do Pará, sancionou lei que traz alívio aos animais. Mas comprou briga grande com os festeiros: agora é proibido soltar fogos que façam barulho em comemorações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas